Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor

Son dakika: Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor

'ın sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu giriş çıkışlarının bu gece saat 24.00'ten itibaren geçici durdurulacağı bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 20:35 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 20:36 ABONE OL
Son dakika: Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor

Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu giriş çıkışlarının bu gece saat 24.00'ten itibaren geçici durdurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İran'da Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştığı, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına geldiği belirtildi.

Bu nedenle Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli olacağı ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden, tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelinde ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştur."

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara corona virüs mesajı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA