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dakika: Sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

Koronavirüsle mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanları için bir olumlu haber daha geldi. 3 aylık zaman diliminde ek ödemelerde tavandan ücret kararından sonra ulaşımda da yeni uygulamaya gidiliyor. dakika haberine göre Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 20:27 ABONE OL
Son dakika: Sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamu ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.

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Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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Son dakika: Sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz
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