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'da yakalandılar! Kaçak etil alkol ve dezenfektan üretiyorlardı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol ve dezenfektan üreten 2 kimyager gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 13:34 ABONE OL
Tekirdağ'da yakalandılar! Kaçak etil alkol ve dezenfektan üretiyorlardı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir depo, ev ve araçta, 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır etil alkol, 59 şişe dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket, hologram, şişe ve medikal malzeme ele geçirdi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçak üretim yaptığı belirlenen kimya teknikerleri G.K. ve G K. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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Tekirdağ'da yakalandılar! Kaçak etil alkol ve dezenfektan üretiyorlardı
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