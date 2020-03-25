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7 hastamızı kaybettik 343 yeni tanı var

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
7 hastamızı kaybettik 343 yeni tanı var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri Twitter'dan paylaştı. Koca, "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı" bilgisini verdi. Böylece vaka sayısı bin 872'ye, can kaybı da 44'e yükseldi. Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" dedi.
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7 hastamızı kaybettik 343 yeni tanı var
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