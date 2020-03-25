9 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele başarılı bir şekilde sürdürülüyor Güvenlik güçlerinin dünkü operasyonlarında 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 teröristi, Mehmetçik de Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.