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haberleri bugün! Af yasası ne zaman çıkacak, son durum ne? 2020 Ceza infaz indirimi kimlere vuruyor ve uyuşturucuyu kapsıyor mu?

İkinci Yargı Paketi ve hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Hükümet tarafından infaz düzenlemesi öne çekilerek süreç hızlandırıldı. Af yasası olarak da bilinen ceza infaz indirimi düzenlemesi geçtiğimiz hafta TBMM'ye sunuldu. Geçtiğimiz gün ise ceza infaz paketinin ayrıntıları ve taslak metni ortaya çıktı. Konuya yönelik son açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından yapıldı. Özkan, 'Af yasası ne zaman çıkacak?' sorusuna yanıt verdi. Peki, 2020 af yasası ne zaman çıkıyor? Ceza infaz indirimi düzenlemesi kimlere vuruyor ve uyuşturucuyu kapsıyor mu? İşte, 2020 haberleri bugün!

Giriş Tarihi: 25.3.2020 14:25 ABONE OL
Af yasası son dakika haberleri bugün! Af yasası ne zaman çıkacak, son durum ne? 2020 Ceza infaz indirimi kimlere vuruyor ve uyuşturucuyu kapsıyor mu?

olarak da bilinen 2020 ceza infaz indirimi düzenlemesi hakkında haberleri ve açıklamaları art arda geliyor. Bilindiği gibi, koronavirüsü vakalarının ardından, bir süredir hükümetin gündeminde olan ceza hızlandırılmıştı. Geçtiğimiz hafta AK Parti tarafından ilgili düzenleme Meclis'e getirilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından, ' ne oldu, Meclis'e geldi mi?' sorusu da cevabını bulmuştu. Dün ise, ceza infaz indirimi düzenlemesi kapsamına ilişkin taslak metin ortaya çıkmıştı.

AF YASASI TASLAK METNİ ORTAYA ÇIKTI! KİMLERE VURUYOR, UYUŞTURUCUYU KAPSIYOR MU?

AK Parti, geçtiğimiz hafta MHP'ye gönderdiği ceza infaz düzenlemesi taslak metnini CHP, İYİ Parti'ye ve HDP'ye de sundu. Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süreden koşullu serbest bırakılmaya kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan taslak metninde, mahkumların ve ailelerinin merak ettiği birçok soru da yanıtını buluyor. Görüşmelerin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından flaş bir açıklama yapıldı.

AF YASASI MECLİS'TE ÇIKTI MI?

Bu noktada, 'Af yasası ne zaman çıkacak, bugün son durum ne?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 af yasası Meclis'ten ne çıkacak, ceza infaz indirimi kimlere vuruyor, uyuşturucuyu kapsıyor mu?

İşte, 2020 son dakika af yasası haberleri bugün ve infaz düzenlemesinin taslak metni:

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Af yasası son dakika haberleri bugün! Af yasası ne zaman çıkacak, son durum ne? 2020 Ceza infaz indirimi kimlere vuruyor ve uyuşturucuyu kapsıyor mu?
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