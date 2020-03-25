Antikor testiyle 1 saatte sonuç alınacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof Dr. Firdevs Aktaş ile Prof. Dr. Ahmet Demircan, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.Biz bugüne kadar yurt dışından gelenler ile onların temas ettiği kişileri karantinaya alıp, şikayeti olanların testlerini yapıyorduk. Yeni uygulamaya başlayacağımız Antikor testiyle çevresel etkilere de hasta şikayeti olmaksızın bakılacak. Yani, yurt dışından gelmiş, koronavirüs testi pozitif çıkmış tüm hastaların temas ettiği kişilere de test hızlı bir şekilde uygulanıp, bir saatte sonuç alınacak. Test sonuçlarını hızlı aldığımız, daha çok vatandaşa test yaptığımız zaman sayıda artma olacaktır. Bu insanları tedirgin etmemeli. Hem şikayeti olan ve test sonucu pozitif çıkan hasta hem de çevresi hızlı şekilde taranırsa süreci daha önümüzdeki günlerde artışın önüne geçebiliriz.Koronavirüsün net bir tedavisi ve etkili bir ilacı yok. Başka viral hastalıklarda, sıtma ve romatizmada kullanılan ilacı kullanabiliyoruz. Biz Japonlar'ın yeni geliştirdiği Çin'de de kullandıkları bir ilacı Türkiye'ye getirttik. Yapılan testlerle bu ilacın kullanılmasına başlanacak.