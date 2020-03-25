Başkan Erdoğan ile Bakan Dönmez arasında tebessüm ettiren diyalog: Yanlış yapıyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele çalışmaları hakkında kabine üyelerinden detaylı bilgi alıyor, talimatlarını veriyor.

Başkan Erdoğan ile Bakan Dönmez arasında tebessüm ettiren diyolog | Video





DİJİTAL KABİNE TOPLANTISI



Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Erdoğan, 'dijital Kabine' toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlarla tek tek video konferans görüşmesi yapan Erdoğan, korona virüsle mücadeledeki son durumu değerlendirdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile video konferans yöntemiyle görüştü.





Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti. Erdoğan'ın kurmaylarıyla 'sosyal mesafe'yi koruduğu dikkat çekti.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı. Çavuşoğlu'nun bakan yardımcıları ve bazı bakanlık bürokratlarıyla çok yakın oturduğunu gören Erdoğan, "Ama bu kadar birbirinize yakın olmamanız lazım. Kaç metre var aranızda?" diye sordu. Çavuşoğlu'nun mesafenin 70 santimetre olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, mesafenin en az 1,5 metre olması gerektiğine dikkat çekti.





BOR KATKILI EL DEZENFEKTANININ ANLATTI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Erdoğan'a bordan yapılan el dezenfektanı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan da bunun üzerine, "Bu el dezenfektanı hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım" diye talimat verdi. Erdoğan, el dezenfektanının kendisine de gönderilmesini istedi.



Erdoğan, video konferans sırasında Bakan Dönmez'in dezenfektanı denemesini istedi. Erdoğan, bu konuya önem verdiği göstermek için ellerin nasıl yıkanması gerektiğini tatbik etti.

TEBESSÜM ETTİREN ANLAR:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" ifadelerini kullanması tebessüm oluşturdu.