Beyaz Masa başvuruları İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’u yalanlıyor

İşe gitmek zorunda olan ve koronavirüs nedeniyle korunmak için önlem almaya çalışan İstanbullu, Ekrem İmamoğlu'nun sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8'den 4'e düşürmesi üzerine büyük sıkıntı yaşıyor. Toplu taşımada yaşanan insan yoğunluğunu fotoğraflayan vatandaşların aklıyla adeta dalga geçen İmamoğlu'nun danışmanı Murat Olgun, fotoğrafların eski olduğunu iddia etti. Danışman Ongun'un bu iddiasını Beyaz Masa başvuruları yalanladı.

İBB Beyaz Masa ve İETT Destek Hattı'na müracaat edenler, kendilerini ispat etmek için fotoğrafların yeni olduğunu belirmek zorunda kaldı. İBB Başkanı'nın danışmanı halkın sağlığını düşünmektense 'yalan haber' deyip geçme kolaycılığına sığındı. Onun bu açıklamasını İBB Beyaz Masa'ya yazılan mesajlar yalanladı. Ayrıca halkın toplu taşımada sefer sayılarının arttırılması talebine de olumlu cevap verilmediği görüldü.

İşte İstanbul'da toplu taşımada yaşananlara dair şikâyetler:

SOSYAL MEDYADAN İBB'YE TEPKİ YAĞDI

Dışarı çıkmak zorunda olan ve toplu taşımayı kullanan yolcuların düşünülmediğini belirten vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında sabah ve akşama doğru yaşadıklarını sosyal medyadan dile getirdi. Özellikle işe gidiş ve dönüşlerde bazı toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandığı belirtildi. Toplu taşımada sefer sayılarının azaltılması sonrası ulaşım araçlarında insan yığınları oluşturduğunu vurgulandı. Ayrıca metroda vagon sayılarının azaltılması da yine aynı problemin yaşanmasına neden oldu.

VAGON SAYISI 8'DEN 4'E DÜŞÜRÜLDÜ, DÜZELTME YAPILMADI

İstanbullu, çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Beyaz Masa ve İEET Destek Hattı'na yolluyor. Ancak İBB Beyaz Masa'dan verilen cevaplarda "İncelemeye alınmıştır" denildiği halde sefer sayılarının arttırılması ve vagon sayılarının 8'e çıkarılması talebi yerine getirilmiyor…

Sosyal medya kullanıcısı olan Şenay Cantürk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sosyal mesafe nedir?" anlatımı yapan videolu paylaşımının altına Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının fotoğrafını paylaşarak "Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro. Fotoğraf dün 19.00'dan sonra. Mesai çıkışım" diyerek tepki gösterdi.





"İŞE GİDERKEN ÜÇ AKTARMA YAPIYORUM, KORONAVİRÜSÜ BAŞLADIĞINDAN BERİ HERKES İÇ İÇE!"

Sosyal medyada fotoğraf paylaşarak Koronavirüse karşı önlem alınmadığını söyleyen ve her gün üç aktarmayla işe giden vatandaş SABAH'a açıklamalarda bulundu. İşe giderken yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah Karadeniz durağından tramvaya biniyorum. Demirkapı durağında iniyorum. Oradan Bayrampaşa Maltepe durağından, Yenikapı-Kirazlı Metrosu'na biniyorum. Kirazlı son durakta iniyorum. Sonra aktarma yaparak Başakşehir Metrosu'na geçiyorum. Yolda bir saat kadar geçiyor. Vallahi her sabah insanlar illallah ediyor. Koronavirüsü başladığından beri bu böyle, herkes iç içe… İBB hiç önlem almıyor maalesef. İnsanlar da koronavirüse karşı çok az önlem alıyor. Mega kentimizde İBB Başkanı ne gibi çalışma yapıyor, bence hiç!"

Sosyal medyada metronun kalabalık olduğunu gösteren paylaşımı için ise İBB Beyaz Masa'nın "Hangi hat?" diye kendisine sorduğunu, ancak konuyla alakalı geri dönüş yapılmadığını ifade etti.

KİRAZLI-YENİKAPI METROSU'NDAN ŞİKÂYET EDEN EDENE

Bir başka sosyal medya kullanıcısı sabah 07.30 Kirazlı-Yenikapı metro hattı aralığında işe giderken çektiği fotoğrafı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yolladı. İşe giden vatandaş, "İş saatinde Kirazlı-Yenikapı metro aralığı 8 dakikaya çıkarılmış. Kirazlı durağından 07.30'da metro dolu kalktı. Yani bu saatte 8 dakikada bir metro seferi olursa araçların dolacağını düşünecek kafası çalışan bir yönetici yok mu? Bu tedbir değil, tasarruf, insan canını hiçe sayma" diyerek virüse karşı İBB'nin düzgün bir önlem almadığını ifade etti.

SABAH'I KARALAMAK YERİNE HALK SAĞLIĞINA ÖNEM VERİN!

İBB vatandaşın sorununu halletmek yerine toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuların yeni çektikleri fotoğrafların SABAH'ta kullanılmasına 'eski fotoğraf' diyen İBB Danışmanı, Sabah Gazetesi'ni karalamaya kalkıştı.





İstanbul'da Üçevler durağından geçerken bir İETT otobüsünden çekilen fotoğrafı Gökçe Bayraklı, sosyal medyadan paylaştı. Otobüsten çekilen fotoğrafta hava sıcaklığı 10 derece olarak görünüyor. Çekilen fotoğraftaki hava sıcaklığıyla dün sabah bulunduğu bölgede hava sıcaklığı bir derece farkla aynı… Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında yaşadıklarını ispat etmek zorunda bırakılınca koronavirüs gibi hızla yayılan bir virüse karşı halk sağlığının nasıl korunacağı merak konusu oluyor…





"BU MUDUR VİRÜSLE ETKİN MÜCADELE, SAĞLIKLI OLAN HASTALANIR!"

Sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar, koronavirüsten mi korunacaklar kendilerini ispat etmek için mi uğraşacaklar şaşırdı. Erbay Öztürk isimli Twitter kullancısı işe giderken kalabalıktan çektiği fotoğraf sonrası, "48A otobüsü 7.10 ve 7.20 seferleri gelmedi. Otobüs tıklım tıklım. Bu mudur virüsle etkin mücadele, sağlıklı olan hastalanır! @ibbBeyazmasa @ekrem_imamoglu" cümlelerini yazarak tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı bölgelerdeki İETT 30'a yakın hattı ise iptal etti. Bu nedenle bazı bölgelerde seferler yapılamıyor. Vagon sayılarında da azaltılma yapıldı.

SEFERLERİN SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ, BEKLEYENLERİN SAYISI ARTTI

Murat Turan isimli sosyal medya kullanıcısı, "224331-Numune Hastanesi durağında ortalama 16-50-16-55 saatleri arasında 16F-16A aracı gelmekteydi. Fakat bugün gelmedi" diyerek yarım saat durakta beklediğinden yakındı.

Bir başka şikâyet ise İstanbul Esenyurt İlçesi'nden geldi. Şenay Cantürk isimli kullanıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sosyal mesafe nedir?" anlatımı yapan videolu paylaşımının altına Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının fotoğrafını paylaşarak "Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro. Fotoğraf dün 19.00'dan sonra. Mesai çıkışım" diyerek metroda vagonların sayısının azaltılmasına tepki gösterdi.

"GEBERİN UMURUMUZDA DEĞİLSİNİZ, DEMEKTİR!"

Gökhan Kaleli isimli kişi İBB Beyaz Masaya "En kalabalık ilçelerden Esenyurt'ta otobüslerin sefer aralıklarını 30-40 dakika da bire çekmek 'Geberin umurumuzda değilsiniz' demektir. 40 dakikadır bekleyen insanların aynı otobüse hucüm edeceğini düşünmeyecek kadar zekâsız mısınız? @ibbBeyazmasa @Mrt_Ongun @ekrem_imamoglu" diyerek yaşadığını anlattı.





İBB Beyaz Masaya müracaat eden Hakan Çetin isimli sosyal medya kullanıcısı, Hangi birini söylemek gerekir bilemiyorum ancak tecrübe ettiğim 89-C Yenikapı otobüsü. Sayın Murat Ongun'un dediği gibi toplu taşıma kullanma oranı yüzde 44 düştü. Ancak bu salgın ortamında sizin yaptığınız hiç iyi olmadı. Düşen orana rağmen, sefer sayıları nedeniyle yoğunluk eskisi gibi!" dedi.





METRO VAGONLARININ SAYISI NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ? SEKİZE ÇIKARIN!

@Teniskurdu isimli Twitter kullanıcısı, Metro vagonlarını neden sekizden dörde indirdiniz? Yolcular birbirine virüs bulaştırsın diye mi?" sorusuna İBB Beyaz Masa, Konu hakkında hat bilgisini öğrenebilir miyiz?" diye sordu. Şaşıran vatandaş, bunu da bilmiyorsanız gerçekten siz İBB'de çalışmıyorsunuz demektir. Yine de söyleyeyim: Hacıosman-Yenikapı hattı" dedi. İBB Beyaz Masa'nın konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır cevabına @teniskurdu, "Bilgilendirme yapmayın kardeşim! Vagonları tekrar sekize çıkartın" diyerek tepki gösterdi.

Sinan Alp isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Beyaz Masa şunları yazdı: "Sayın başkanım, metro ve tramvaylarda sefer sayılarını azaltmışsınız, yolcularla mesafemizi nasıl ayarlayacağız? Kendimizi nasıl koruyacağız bu şartlar altında? Bir kişiye bile bulaşırsa bunu vebali ağır olur araçları dezenfekte etmek yetmiyor" derken yine İBB Beyaz Masadan hat bilgisi istenince "T1 (Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı) M5 (Üsküdar Çekmeköy)" dedi.

"ARACIN KAMERASINA BAKTIĞINIZ ZAMAN KAÇ KİŞİ OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ AYIP!"

İBB Beyaz Masaya yazan Ali Alper isimli sosyal medya kullanıcısı, "Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın vagon sayısını 8'den 4'e indirdiniz. Tıkış tıkış gidiyoruz" derken, Emrah Dağıtmaç isimli kullanıcısı "622 hattınız, Mecideyeköy saat 20.00'de kalkan otobüs" diyerek otobüsün içinden fotoğraf paylaştı. @ietttr hesabının paylaşımına yazan Tolga Şafak, 336E-A240 numaralı aracın kamerasına baktığınız zaman kaç kişi olduğunu görürsünüz ayıp!" diye tepki gösterdi.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİNE UYULMUYOR!

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Senden Sonra, İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında yüzde 50 yolcu alınması gerektiği kuralının uyulmadığını dikkat çekti. Otobüslerde yüzde 50 yolcu alınması gerektiğine dair yazılı duyurular asıldığını belirtti.





İETT Destek Hattı'na şunları yazdı: Sabah Çekmeköy Serindere durağından bindim. Tahmini 06.35'te, araç kodunu almadım binerken. Çünkü ineceğim zaman gözüme takılan yazıyı yeni görmüştüm, yolcu sayısı yüzde 50 azaltılıp herkes tek tek oturacakmış falan yazıyordu. Fakat otobüste herkes çift oturuyor ve ayakta insanlar vardı! 11 ÜS olan otobüse bindim. Çift kişi oturuyordu, herkes ayakta da yerince vardı" diyerek İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında yüzde 50 yolcu alınması gerektiği kuralının bazı bölgelerde uyulmadığını yineledi.

İBB BEYAZ MASADAN OLUMSUZ CEVAP GELDİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin Valiliği'ne gönderilmek üzere bir genelge yayınlamıştı. Bu ek genelgede, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dâhil), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak" denilmişti. Ancak bazı toplu taşıma araçlarında sefer sayıları azaltıldığı için işe-gidiş saatlerinde yine sorunlar yaşanıyor. İETT Destek Hattı'na başvuran bir vatandaş, sabah saatlerinde insanlar ayakta otobüste işe gidebildiğini belirterek yüzde 50 kuralına neden uyulmadığını sordu. Ayrıca İBB Beyaz Masa'nın sosyal medya hesabından, "Merhaba … numaralı kayıt ile yetkili birime iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza sonucu hakkında bilgilendirmede bulunacağız" deniyor. İBB Beyaz Masadan seferlerin attırılmasıyla ilgili taleplere ise olumsuz cevaplar veriliyor.



