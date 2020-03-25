Çin’den getirilen ilaç 40 ile dağıtıldı

Çin'den alınan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Koca'nın düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediği hatırlatıldı. Açıklamada "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. İlaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" denildi.