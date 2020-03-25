Corona virüs aşısı uzun zaman etkili olacak!

Johns Hopkins Üniversitesinden Peter Thielen, corona virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. The Washington Post'a konuşan Thielen, ABD'de yayılan virüsle, Wuhan şehrinde ortaya çıkan virüs arasında 4 ile 10 genetik farklılık olduğunu söyledi.

Peter Thielen, "Virüs çok sayıda insana bulaştı, ama az sayıda mutasyon geçirdi. Bu noktada SARS-CoV-2 için geliştirilen aşının uzun zaman boyunca etkili olacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

GRİP VİRÜSÜNDE BAŞKA ŞEYLER VAR

Teksas A&M Üniversitesinden Benjamin Neuman da, "Grip virüsünde corona virüsünün sahip olmadığı bazı şeyler var. Mesela iki grip virüsü aynı hücrede olduğunda, potansiyel olarak yeni bir kombinasyon oluşturabilirler. H1N1 yani domuz gribi bu şekilde ortaya çıktı" dedi.

Uzmanlar, corona virüsüyle ilgili olarak klinik sonuçlarda büyük etkilere yol açan mutasyon olmadığını, sadece noktasal birkaç mutasyonun gözlendiğini vurguladı. Peter Thielen, İtalya'da yaşanan ölümlerin başka faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

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