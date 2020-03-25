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aşısı uzun zaman etkili olacak!

salgınına karşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Bilim insanları virüsün genomunu inceliyor. Araştırmacılar virüsünün hızlı şekilde mutasyon geçirmediğini ve hazırlanan aşının virüse karşı uzun vadede etkili olacağını belirtti. İşte konuyla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 16:05 ABONE OL
Corona virüs aşısı uzun zaman etkili olacak!

Johns Hopkins Üniversitesinden Peter Thielen, corona virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. The Washington Post'a konuşan Thielen, ABD'de yayılan virüsle, Wuhan şehrinde ortaya çıkan virüs arasında 4 ile 10 genetik farklılık olduğunu söyledi.

Peter Thielen, "Virüs çok sayıda insana bulaştı, ama az sayıda mutasyon geçirdi. Bu noktada SARS-CoV-2 için geliştirilen aşının uzun zaman boyunca etkili olacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

GRİP VİRÜSÜNDE BAŞKA ŞEYLER VAR

Teksas A&M Üniversitesinden Benjamin Neuman da, "Grip virüsünde corona virüsünün sahip olmadığı bazı şeyler var. Mesela iki grip virüsü aynı hücrede olduğunda, potansiyel olarak yeni bir kombinasyon oluşturabilirler. H1N1 yani domuz gribi bu şekilde ortaya çıktı" dedi.

Uzmanlar, corona virüsüyle ilgili olarak klinik sonuçlarda büyük etkilere yol açan mutasyon olmadığını, sadece noktasal birkaç mutasyonun gözlendiğini vurguladı. Peter Thielen, İtalya'da yaşanan ölümlerin başka faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

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Corona virüs aşısı uzun zaman etkili olacak!
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