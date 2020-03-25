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karantinasına dönüştürülen yurtlarda yaşam kamerada

salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu 'dan gelerek Güngören'deki karantina yurduna yerleştirilen Başak Nur Yılmaz yaşananları anlattı. O anlar, yurtlarda kalanların kamerasına da yansıdı. Son dakika kararıyla öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine gönderdilmelerinin ardından coronavirüs karantinası olarak kullanılan yurtlarla ilgili kara propaganda ve yalan ifadeler de görüntü ve karantinadaki vatandaşların anlattıklarıyla ortaya çıkmış oldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 12:35 ABONE OL
Coronavirüs karantinasına dönüştürülen yurtlarda yaşam kamerada

nedeniyle Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşlar, 17 Mart günü uçaklarla Türkiye'ye getirilerek İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen yurtlarda karantinaya alınmıştı. Karantinadaki vatandaşlar bir haftayı geride bıraktı. Vatandaşlar, karantinadaki günlerini şarkı söyleyerek ve dans ederek keyifli hale getirmeye çalışıyor. Ayrıca zaman zaman birbirlerine notlar yazarak moral desteği veriyorlar. Öte yandan, çektikleri videolar ile tüm Türkiye'ye, "Evde kal" çağrısı yapıyorlar.

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Coronavirüs karantinasına dönüştürülen yurtlarda yaşam kamerada
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