Coronavirüs karantinasına dönüştürülen yurtlarda yaşam kamerada

Coronavirüs nedeniyle Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşlar, 17 Mart günü uçaklarla Türkiye'ye getirilerek İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen yurtlarda karantinaya alınmıştı. Karantinadaki vatandaşlar bir haftayı geride bıraktı. Vatandaşlar, karantinadaki günlerini şarkı söyleyerek ve dans ederek keyifli hale getirmeye çalışıyor. Ayrıca zaman zaman birbirlerine notlar yazarak moral desteği veriyorlar. Öte yandan, çektikleri videolar ile tüm Türkiye'ye, "Evde kal" çağrısı yapıyorlar.