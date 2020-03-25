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SON DAKİKA! Diyanet İşleri Başkanı bu akşam coronavirüs için dua edecek!

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. bu akşam Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek. Koronavirüs hastalarının şifa bulması için dua edilecek dua Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Koronavirüs nedeniyle camilerde 23 Mart'tan itibaren dua edilmeye başlanmıştı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 15:34 ABONE OL
SON DAKİKA! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu akşam coronavirüs için dua edecek!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs hastalarının şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nin hoparlörlerinden dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş'ın yapacağı dua Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Koronavirüs nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularının güçlendirilmesi amacıyla ülke genelindeki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının ardından dualar ediliyor.

Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan dua programı, 23 Mart Pazartesi günü başlatıldı.

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SON DAKİKA! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu akşam coronavirüs için dua edecek!
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