Erzurum’a şehit ateşi düştü

ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ

Hatay'da teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan Er Yusuf Duruk tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Altınözü ilçesinde vatani görevini yapan Erzurum doğumlu 24 yaşındaki Er Yusuf Duruk, Hudut Emniyet görevini ifa ederken nöbet tuttuğu esnada PKK terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Duruk'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi için Antakya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Duruk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün sabah saatlerinde şehit oldu.Şehit Duruk'un bir dönem TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un alt yapısında da forma giydiği öğrenildi.