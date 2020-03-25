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Hainlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Hainlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin köprü inşaatında tuzakladığı mayın bulunarak imha edildi.
Uludere ilçesine bağlı Hilal belde belediyesi tarafından yapımı süren köprü inşaatında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın bulundu. Köprüde çalışanların mayını fark etmesiyle olay jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine gelen güvenlik güçleri, köprünün bulunduğu alanda güvenlik önlemleri almalarının ardından mayınla ilgili inceleme yaptı. İncelemenin ardından mayın, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.
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Hainlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu
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