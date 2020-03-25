Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hatay’da zehir tacirlerine operasyon

’da zehir tacirlerine operasyon

Son dakika gelen bilgilere göre 'ın Reyhanlı ilçesinde 572,28 gram takoz esrar ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 13:52 ABONE OL
Hatay’da zehir tacirlerine operasyon
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli olarak görülen yabancı uyruklu H.Ş, motosiklet ile giderken 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

TAKOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kovalamaca sonrasında kısa sürede yakalanan şüphelinin motosikletinin direksiyonuna takılı vaziyetteki poşette beyaz bez torbalara sarılı 3 adet toplam ağırlığı 572,28 gram olan takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli H.Ş. kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da zehir tacirlerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA