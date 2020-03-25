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Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı!

'tan paylaşımı!

, 2009 yılında düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP lideri ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Bu büyük milletin imanlı bir evladı, cesur ve vakarlı bir dava adamı olarak ahirete irtihal eden Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 14:54 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili paylaşım geldi. Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Albayrak, "Bu büyük milletin imanlı bir evladı, cesur ve vakarlı bir dava adamı olarak ahirete irtihal eden Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN MUHSİN YAZICIOĞLU PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 25 Mart 2009 yılında helikopterin düşmesi ile hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için bir paylaşımda bulundu. Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Bu büyük milletin imanlı bir evladı, cesur ve vakarlı bir dava adamı olarak ahirete irtihal eden Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı!
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