İnfaz paketinden 100 bin kişi faydalanacak

AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve koronavirüs salgını nedeniyle hızla Meclis'ten geçirmeyi planladığı infaz düzenlemesi paketini partilere sundu.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş başkanlığındaki heyet dün CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret etti. MHP ile daha önce görüşülmüştü.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Teklifi bu haftasonu Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz" bilgisini paylaştı.Partilerin görüş ve önerilerine göre bazı değişiklikler gündeme gelebilecek. Düzenlenenin bu şekli ile TBMM'de kabul edilmesi halinde infaz indiriminden 80 bin kişi yararlanacak. Cezaevinde ya da dışarıda 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını geçen 2 bin hükümlü denetimli serbestlikten faydalanacak.Diğer uygulamalar ile bu rakam 100 bini bulacak. Hâlen cezaevlerinde 300 bin kişi bulunuyor. AK Parti'nin partilere sunduğu taslak şöyle:* Değişiklik Ceza İnfaz Kanunu ve Türk Ceza Kanunu dahil 10 yasada değişiklik içeriyor.* Düzenleme ile adli suçlarda üçte iki (yüzde 67) olan şartlı salıverme süresi (infaz süresi) yarıya (yüzde 50) indirilecek. 10 yıl ceza alan bir kişi mevcut sistemde 6.5 yıl cezaevinde kalırken bu 5 yıla inecek.* Kasten öldürme suçu kapsam dışı tutulacak, yüzde 67 olan infaz süresi korunacak. Terör ve örgütlü suçlarda şartlı salıverme süresi olan dörtte üç (yüzde 75) korunacak.* Kesinleşmiş cezası varken ikinci kez suç işleyenler ve buna bağlı cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçlarında süre yüzde 75'ten yüzde 67'ye inecek.* Denetimli serbestlik kapsamına giren cezalarda, kamuoyu vicdanında rahatsızlık yarattığı için, hükümlüler cezalarının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.* 1 yıllık denetimli serbestlik süresi geçici olarak 3 yıla çıkarılacak. Terör, kasten adam öldürme, cinsel dokunulmazlık ve özel hayatın ihlaline ilişkin suçlar kapsam dışı kalacak.* Terör, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlık ve özel hayatın gizliliği suçları hariç, 0-6 yaş çocuğu olan kadın ile 70 yaş üstü hükümlülerin denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılacak. Ağır hastalık, engellilik veya yaşlılık nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen 65 yaş üstü olanlar denetimli serbestlikten faydalanacak. Yeni doğum yapanların cezaları 1 yerine 1.5 yıl ertelenecek.* Suça bulaşmış çocukların cezaevindeki 1 günleri 3 gün sayılacak.* Cezaların hafta sonu ve gece cezaevinde çekilmesinde sınır 1.5 yıla, ölüme neden olma hariç taksirli suçlarda 3 yıla çıkarılacak.* Ev hapsi sınırı kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkeklerde 1 yıla, 70 yaş üstünde 2 yıla, 75 yaş üstünde 4 yıla çıkarılacak. 5 yıl ve üstü ceza alan, hayatını tek başına sürdüremeyenler, 3 yıl ve daha az ceza alan ve doğun yapan kadınlar cezalarını evde çekecek.* Açık ve kapalı cezaevlerinde hükümlüler salgın hastalık halinde kuruma ait telefon ve faks cihazından yararlanabilecek.* Canavarca hisle adam öldürmede cezan alt sınırı 13.6 yıldan 18 yıla çıkartılacak.