Karantina yurdunda 500 polis nöbette

Suudi Arabistan'a umre amacıyla gittikten sonra koranavirüs salgını nedeniyle dönüşlerinde karantinaya alınan 2 bin 180 kişi Konya'da Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah öğrenci yurduna yerleştirildi. Bu kişiler karantinadaki 10'uncu gününü tamamladı. Evli çiftler dışında herkesin, tek tek ayrı odalara kaldığı yurtta, yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan yaklaşık 20 kişi, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedavi altına alındı. Yurt ve sağlık personelinin 24 saat boyunca karantinadaki vatandaşlara hizmet verdiği belirtildi. Karantina altındakiler yakınları ile telefondan görüntülü konuşarak hasret gideriyor.Polis ve sağlık ekipleri ise yurt içinde ve bahçesinde görev yapıyor. Karantinanın ilk günlerinde bazı kişilerin, yurt kapısını zorlayarak, dışarı çıkma girişiminde bulunmasının ardından yurdun her katında özel kıyafetler giyen polis memurları nöbet tutuyor. 500 polis, 24 saat dönüşümlü olarak kat girişlerinde ve yurt bahçesinde görev yapıyor. Yurda giren her araç ve kişinin bilgileri de kapı da polisler tarafından alınıyor. 14 günün sonunda sağlık durumları iyi olan vatandaşların karantinaları sonlandırılacak.

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