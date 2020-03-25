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Kumar oynayan 11 kişiye ceza kesildi

Son dakika gelen bilgilere göre Yozgat'ta düzenlenen kumar operasyonunda, 11 kişiye 13 bin 475 lira para cezası uygulandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 15:18 ABONE OL
Kumar oynayan 11 kişiye ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde sağlıksız koşullarda bir araya gelerek kumar oynayan kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

13 BİN 475 LİRA CEZA

Bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan M.A, M.Ç, F.T, A.G, K.K, S.S, H.A, Y.B, R.Ö, İ.E. ve A.A'ya Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 1225 lira olmak olmak üzere 13 bin 475 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca bu kişiler hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adli şilem başlatıldı.

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Kumar oynayan 11 kişiye ceza kesildi
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