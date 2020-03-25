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! Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 zirvesine katılacak

haberi: Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan corona virüsü görüşmek üzere G20 liderleri toplanıyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Başkan da katılacak.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 23:32 ABONE OL
Son dakika! Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 zirvesine katılacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılacak. Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ulusa seslendi! Çok önemli corona virüs mesajı

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Son dakika! Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle G20 zirvesine katılacak
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