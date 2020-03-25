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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın imzasıyla bu ürünlerde gümrük vergisi yüzde 0 oldu!

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı 'ın kararıyla bazı ürün ve cihazlara ilişkin vergi oranlarında değişiklik yapıldı. Etil alkolün gümrük vergisi yüzde 0 oldu.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 09:00 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın imzasıyla bu ürünlerde gümrük vergisi yüzde 0 oldu!

Son dakika bilgisine göre Resmi Gazete tarafından yayımlanan kararda kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, "nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi"ne eklendi.

CİHAZLAR TABLO KAPSAMINDAN ÇIKARILDI
Aynı gazetede yer alan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda "mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" başlığı altında yer alan "cihazlar" söz konusu tablo kapsamında çıkarıldı.

Tablo kapsamında bu cihazların bazı ülkelerden ithalatında %13 ilave gümrük vergisi uygulanıyordu.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın imzasıyla bu ürünlerde gümrük vergisi yüzde 0 oldu!
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