Son dakika: Cemal Kaşıkcı cinayetinde flaş gelişme

Son dakika haber: Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi ile ilgili iddianame tamamlandı

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 günü gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 şüpheliyle ilgili iddianame düzenlendi.

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 günü gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.



TASARLAYARAK VE CANAVARCA HİSLE...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren şüphelilerden Ahmet Bin Muhammed El Asiri ve Saud Al Kahtani hakkında 'Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Kasten Öldürmeye Azmettirme' suçundan ceza talep edildi.

Başsavcılık, en başında itibaren Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket eden, eylemin tüm ayrıntıları ile ilgili planlama ve işbölümü yapan, bu planı gerçekleştirmek için eylemin icrası esnasında birbirlerini takviye edip tamamlayan, suçun işlemesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak suretiyle suça doğrudan katılan, sonuç olarak ortak hakimiyet alanına aldıkları maktul Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldüren 18 şüpheli hakkında da 'Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme' suçundan ceza istedi.



İŞTE O İSİMLER...

Bu isimler şunlar; Mansour Othman M. Abu Hussaın, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Mohammed A. Tubaıgy, Mustafa Mohammed M. Almadanı, Saifsaad Q. Alqahtanı, Thaar Ghaleb T. Alharbı, Badr Lafi M. Alotaıbı, Turki Musharraf M. Alshehrı, Fahad Shabib A. Albalawı, Waleed Abdullah M. Alshehrı, Mohammed Saad H. Alzahranı, Naif Hassan S. Alarıfı, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawı, Khalid Aedh G. Alotaıbı, Meshal Saad M. Albostanı, Muflih Shaya M. Almuslıh, Ahmed Abdullah A. Almuzaını…





