Son dakika haberi: Gözler bu toplantıda! Okulların tatili uzayacak mı?

Okulların tatili uzayacak mı? Bu sorunun cevabı, bugün gerçekleşecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda belli olacak. Ankara'da saat 13.30'da başlayacak olan toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birisini okullardaki tatil durumu oluşturuyor. Bu noktada, tatil durumunun devam edip etmeyeceği bu toplantının ardından kesinlik kazanacak.

OKULLARDA TATİL UZAYACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 19.15'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ortak bir açıklama yapılacak. Bu açıklamada, 'Okullarda tatil uzayacak mı?' sorusu da yanıtına ulaşacak.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı! 'Okulların tatili uzayacak mı?' sorusuna net yanıt!

BAŞKAN ERDOĞAN DÜN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile dün yaptığı telekonferans görüşmesinde, "Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ettiğini belirten Erdoğan, "Rabb'im tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızın şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız." diye konuştu.

Ziya Selçuk'un "Talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı konusunda müsadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"Doğrusu Bilim Kurulu'yla da bir görüşüp yani gönlüm Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var."