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haberi! MSB: 2 oldu

haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile yapılan taciz atışında, 2 askerin  olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 23:00 ABONE OL
Son dakika haberi! MSB: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

Açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri iletildi.

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Son dakika haberi! MSB: 2 asker şehit oldu
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