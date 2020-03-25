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Haberi | ’de Corona virüsü vaka sayısı son durum ne? Corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını açıkladı

Corona virüsü yayılımı ile ilgili haberi geldi! Bakan , her 24 saatte 'de corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili açıklama yaparak vatandaşı bilgilendiriyor ve evde kalmaları konusunda uyarıyor. Her gün değişen vaka sayısı nedeniyle de vatandaşlar, Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu ve kaç kişi hayatını kaybetti sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Ayrıca, Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi ilde sorusu merak konusu oldu. Peki, yapılan son açıklamaya göre corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, canlı corona virüsü haritası, Fahrettin Koca tarafından açıklanan son KOVİD-19 vaka sayısı ve corona virüsü olan şehirler...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 11:25 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını açıkladı

Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını, tüm dünyayı kapanmaya zorladı. Hindistan'da 1,34 milyar insanın tamamı Avrupa'da çoğu ülke karantina altında. Birleşik Krallık'ın "çok sınırlı" nedenler dışında insanların evlerini terk etmelerini yasakladı. 'de ise evlerde kalarak ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayarak, insanlar kendi sosyla mesafesini koyuyor. Bakan , alınan önlemleri, Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı ve hayatını kaybeden vatandaşların sayısını her 24 saatte bir açıklıyor. Bu açıklamalar ile birlikte vatandaşlar, corona virüsü hangi ilde görüldü sorusunun da yanıtını merak ediyordu. Bu soru ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. Haberimizin devamında, hangi illerde corona virüsü var sorunun yanıtı yer alıyor.

BAKAN KOCA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Fahrettin Koca, Türkiye Cumhuriyeti Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı ve gözler bu Pazartesi akşamı Ankara'dayadı.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI ARTIYOR

Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde hızla artarken, virüsün merkezi Çin'den Avrupa'ya kaydı. Geçtiğimiz birkaç hafta, dünyanın en zenginlerinin, en güçlülerinin, sporcular ve sanatçıların bile virüsü başkaları gibi bulaştırabileceğini gösterdi. Bununla birlikte, dünya genelinde, toplumun en savunmasız üyeleri olan yaşlılara daha az dikkat ediliyor.

YAŞLILARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Şu ana kadar Türkiye'de corona virüs vaka sayısı bini aşarken, hepsi risk grubunda olan 30 vatandaşımızı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Bu nedenle Türkiye'de, risk grubunun virüse maruz kalmaması için sokağa çıkma sınırlandırması getirildi.

Haberimizde corona virüsü görülen iller ve Türkiye'de vaka sayısı hakkında detaylar yer alıyor…

İŞTE BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMASI:

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Son Dakika Haberi | Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını açıkladı
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