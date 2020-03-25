Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs açıklaması! Mücadelemiz kesintisiz sürüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında: 'Bugün birçok önlemin yanında vatandaşlarımıza çok boyutlu ve dinamik destek kararları da aldık. Koronavirüs'le mücadelemiz kesintisiz sürüyor.' ifadelerini kullandı. İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

DÜNYA GENELİNDEKİ VAKA SAYILARI DA AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "İlk olarak aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi.