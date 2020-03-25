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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan açıklaması! Mücadelemiz kesintisiz sürüyor

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında: 'Bugün birçok önlemin yanında vatandaşlarımıza çok boyutlu ve dinamik destek kararları da aldık. ’le mücadelemiz kesintisiz sürüyor.' ifadelerini kullandı. İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı

Giriş Tarihi: 25.3.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 00:11 ABONE OL
Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs açıklaması! Mücadelemiz kesintisiz sürüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında: 'Bugün birçok önlemin yanında vatandaşlarımıza çok boyutlu ve dinamik destek kararları da aldık. Koronavirüs'le mücadelemiz kesintisiz sürüyor.' ifadelerini kullandı. İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

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İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "İlk olarak aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi.

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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs açıklaması! Mücadelemiz kesintisiz sürüyor
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