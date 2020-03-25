Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! İnfaz yasası için kritik toplantı sona erdi!

Son dakika! İnfaz yasası için kritik toplantı sona erdi!

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep TAyyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdühamit Gül arasındaki toplantı sona erdi. İnfaz yasasının değerlendirildiği kritik toplantı 14.00'te başladı. Erdoğan ile Adalet Bakanı Gül arasındaki görüşme telekonferans sistemi ile gerçekleşti. Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara'dan katıldı.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 15:50 ABONE OL
Son dakika! İnfaz yasası için kritik toplantı sona erdi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara'dan katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! İnfaz yasası için kritik toplantı sona erdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA