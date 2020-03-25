Haberler Gündem Haberleri Son dakika! İnfaz yasası için kritik toplantı sona erdi!

Son dakika! İnfaz yasası için kritik toplantı sona erdi! Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep TAyyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdühamit Gül arasındaki toplantı sona erdi. İnfaz yasasının değerlendirildiği kritik toplantı 14.00'te başladı. Erdoğan ile Adalet Bakanı Gül arasındaki görüşme telekonferans sistemi ile gerçekleşti. Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara'dan katıldı.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 15:50 ABONE OL