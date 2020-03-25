Son dakika: Sağlık Bakanı Koca yeni corona virüs vakalarını açıkladı! Coronavirüsten can kaybı 59 oldu

Corona virüs vaka ve ölü sayısıyla ilgili son dakika haberi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020

BAKAN KOCA DÜN ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

Bakan Koca dün yaptığı açıklamada ise, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." demişti.