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: Sağlık Bakanı Koca yeni vakalarını açıkladı! Coronavirüsten can kaybı 59 oldu

Sağlık Bakanı vaka ve ölü sayısına ilişkin yeni bilgileri olarak açıkladı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." dedi.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 23:42 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 00:00 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca yeni corona virüs vakalarını açıkladı! Coronavirüsten can kaybı 59 oldu

Corona virüs vaka ve ölü sayısıyla ilgili son dakika haberi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca dün yaptığı açıklamada ise, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." demişti.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca yeni corona virüs vakalarını açıkladı! Coronavirüsten can kaybı 59 oldu
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