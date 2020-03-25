Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.

TSK, M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araçların ön ve arka kol görevi yaparak, Rus askeri polisine ait zırhlı araçları araya aldıkları ve güvenlik nedeniyle araçlara bayrak asılmadığı devriye öncesi birlik komutanları güzergaha ilişkin harita üzerinde ön değerlendirme yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Moskova Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M-4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.