Aydınlık yarınlar bizleri bekliyor

Başkan Erdoğan, corona virüsü önlemleri kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan yaşlılara seslenerek, "Kesinlikle dışarı çıkmayın" mesajı verdi. Dünyanın bu salgının ardından küresel olarak yeniden şekil alacağını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin de bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağını söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:* Önümüzdeki süreçte gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Bugün itibariyle dünya çapında Kovid-19 hastası sayısı 426 bine, ölü sayısı da 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde ise 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hastalarımızdan 44'ünü ise maalesef kaybettik.* Özellikle yaşlılarımızın hem kendilerinin hem de diğer insanların sağlıkları için bu süreçte kesinlikle dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır. Başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz.* Sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bu sürece son 17 yılda dünyanın en güçlü ve yaygın genel sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş, 1 milyonu aşkın sağlık personeliyle en yüksek standartlarda hizmet kalitesine ulaşmış ülkesi olarak girmiştir. Bugün ülkemiz Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. İlave 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmaları başlattık.* Dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etmiş, bunlardan 17'sine imkanlar nispetinde gereken malzemelere gönderilmiştir.* Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız.* Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz.* Dünya bu salgının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. İnşallah aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki sabırlı olalım, dikkatli olalım.