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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Türkiye , Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 15:35 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan askerler Karataş ve Karakaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
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