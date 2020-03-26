Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Türkiye CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.
Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:29Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 15:35ABONE OL
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan askerler Karataş ve Karakaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.