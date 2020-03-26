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üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 20:57 ABONE OL
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının Kovid-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

Toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.

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Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü
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