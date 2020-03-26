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Bilim Kurulu Üyesi profesörden corona virüs aşısı açıklaması! Corona virüs aşısı en iyi ihtimalle...

Ülkemizde de etkisini gösteren ve vaka ile ölümlere neden olan yeni tip salgınına ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan corona virüsü aşısı hakkında çok önemli açıklamalar yapıldı. Kara, corona virüs salgınında önümüzdeki 2-3 haftanın belirleyici olacağını belirtirken koronavirüs tedavisinin devam ettiğini belirtti. Kara'nın açıklamalarının en çarpıcı bölümü ise corona virüs aşısı hakkında oldu. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 15:17 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi profesörden son dakika corona virüs aşısı açıklaması! Corona virüs aşısı en iyi ihtimalle...

Türkiye'de de görülen ve vaka ile ölümlerin yaşanmasına sebep olan yeni tip (Kovid-19) salgını hakkında haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son derece hassas ve şeffaf bir şekilde yürütülen süreçte, vaka ve ölüm sayısının en aza indirgenmesi hedefleniyor. Öte yandan, hükümet tarafından alınan tedbirlerle de salgının yayılması önlenmeye çalışılıyor. Corona virüs salgınında en çok merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkan aşı hakkında ise flaş bir açıklama yapıldı.

"AŞININ EN İYİ İHTİMALLE..."

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Ateş Kara, ülkemizde corona virüs salgınına ilişkin son durum bilgilerini verirken tedavi ve aşı durumuna değindi. Kara, salgında önümüzdeki 2-3 haftanın belirleyici olacağını ifade etti ve corona virüs aşısı için ciddi çalışmaların olduğunu dile getirdi. Kara'nın açıklamalarının en dikkat çeken yanı ise, corona virüs aşısı hakkında verdiği tarih aralığı oldu.

İşte, açıklamanın tamamı ve son dakika haberinin detayları;

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Bilim Kurulu Üyesi profesörden son dakika corona virüs aşısı açıklaması! Corona virüs aşısı en iyi ihtimalle...
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