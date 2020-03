Bu mücadelede devletimiz güçlüdür

Koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bilim Kurulu Toplantısı'na video konferans ile katılarak iki bakandan bilgi aldı. Başkan Erdoğan, "Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkanları ile 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır. Gereken her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız, Yeter ki kurallara uyalım, metanetimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Koca da, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:"Herkesin özellikle bu dönemde kendi evine hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin OHAL'ini uygulamasını önemsediğimizi söylemek istiyorum.* Virüs yaş ayrımı yapmıyor, farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak, tedavi çok zor olacaktır.Şu sıralar büyüklerimizin ziyaretlerine gitmek sakıncalı, onları korumak zorundayız. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bu özlem uzun sürmeyecek.Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin.* Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz, unutmayın hayat eve sığar. Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde toplam hasta sayısını, test sayısını, vaka sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek bunu kamuoyu ile paylaşmış olacağız.* Bu hastalığa karşı elimizde bir koz var. Yakalanmamak. Devlet bu mücadelede yaptırım gücüdür. Uygulama bize bağlıdır. Evinize çekilerek ve temastan kaçınarak kurtulabilirsiniz. Devletimiz güçlüdür ve diğer ülkeler işle kıyaslanamayacak kadar güçlüdür. Bu güçle sonuç alacak olan varsa bizleriz.* Yoğun bakımda olan hastalar için ilaç ortalaması bir kutu bir hasta şeklinde. Şu an 136 tane yoğun bakım hastası var. Bilim Kurulu ile verdiğimiz karar sonrası bir doz değeri var. 1250 kutu getirtmiştik, 750 kutu daha istedik ancak faydası olup olmadığını görmek istiyoruz. Özellikle dikkat ederseniz tüm fertlerin kendisini virüs taşıyıcısı gibi görerek evde hatta odasında izole etmesin gerektiğinin altını çizdim.* Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. Toplam 26 hastamız iyileşti.* 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin Twitter hesabından gece saatlerinde paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" ifadesini kullandı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 30 Nisan'a kadar tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldıklarını bildirdi. Selçuk şunları söyledi:* Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Eğitimde eksikler olacaktır fakat ben bütün vatandaşlarımızın müsretih olmasını isterim.* Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz. Bu çerçevede evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacını doğurdu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldık.* Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerin ücretini alma konusunda. Bu zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerin girmesi söz konusu olacak. Yaz tatilinde okulun olması gerekirse de telafiler yapılacak.