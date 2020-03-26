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Cinsel suçlar ve kapsam dışı kalabilir

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Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Cinsel suçlar ve uyuşturucu kapsam dışı kalabilir
AK Parti infaz ile ilgili hazırlanan taslak metni muhalefet partilerine sundu. Yapılan görüşmeler sırasında CHP ve İYİ Parti cinsel suçlar ile uyuşturucunun kapsam dışı bırakılmasını istedi. HDP tüm terör suçlarını, CHP bir kısım terör suçlarını kapsama alınması yönünde görüş bildirdi. Bunların kapsam dışı kalmasına AK Parti kapıları kapatmıyor. Uzlaşma ile ikisinin de metinden çıkartılabileceğini düşünüyor. Bu suçlara ilişkin tartışılan formüller ise şöyle sıralanıyor: " Cinsel taciz tamamen infaz indirimi dışında tutulabilir. Çocuklara yönelik suçlar kapsam dışı kalıp diğerlerinde indirime gidilmesi başka bir alternatif. Uyuşturucu suçlarında ise kullanıcı ile satıcısı ve ticaretini yapanların ayrılması, uyuşturucu baronlarını infaz indirimi kapsamı dışında tutulması tartışılıyor. Bir başka konu ise örgüt yöneticileri ile üyelerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi. Yöneticilere indirim yapılmayıp üyelerin üçte ikiye indirilmesi de tartışılıyor."
CHP'nin önerileri arasında terör örgütü üyesi olmadığı halde 'yardım ve yataklık' ile propaganda suçlarından cezaevinde bulunanlara yönelik düzenleme yapılması yine tutuklu gazeteci ve akademisyenlerin tahliyesi bulunuyor. CHP'nin önerisinin altında ise özellikle son yerel seçimlerde gizli ittifak yaptığı HDP'nin cezaevindeki başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'lileri kurtarma hedefinin yattığı kaydediliyor.

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Cinsel suçlar ve uyuşturucu kapsam dışı kalabilir
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