İnfaz Yasası’nı görüştüler

Başkan Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Tarabya Köşkü'nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan'ın infaz düzenlemesine ilişkin "Devlet ancak kendisine işlenen suçları affeder, kişiye yönelik suçları affetmemiz mümkün değil" dediği öğrenildi. Toplantıda Adalet Bakanlığı'nın tek tek etki analizi yapması, hangi suçtan kaç kişinin yararlanacağı konularının tekrar ele alınmasına karar verildi. Cinsel istismarda infaz indirimi iddialarını yalanlayan AK Parti kaynakları, MHP'nin uyuşturucu suçlarının da infaz kapsamına alınmasına ilişkin görüşünün değerlendirildiğini ifade etti.