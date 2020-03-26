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'da yolcu otobüslerinde coronavirüs denetimi

'da jandarma ekiplerince, İçişleri Bakanlığının yeni tip coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimlere başlandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:14 ABONE OL
İstanbul'da yolcu otobüslerinde coronavirüs denetimi

Odayeri Gişeleri önünde kontrol noktası kuran İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı.

Görevli personel tarafından sürücülerin ehliyetleri ve yolcu listeleri kontrol edildi. Ekipler, her araca ayrı ayrı binerek yapılan denetim ve koronavirüsle ilgili bilgiler verdi.

65 YAŞ ÜSTÜ BİR KADIN İNDİRİLDİ

Ayrıca bir otobüste bulunan 65 yaş üstü ve seyahat belgesi olmayan bir kadın yolcu da jandarma ekiplerince araçtan indirilerek gideceği yere götürüldü.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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İstanbul'da yolcu otobüslerinde coronavirüs denetimi
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