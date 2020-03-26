Midyat'ta PKK'lı 2 terörist tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Mardin'e bağlı Midyat ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 teröristin saklandıkları adresleri tespit edildi.

ŞİYAR KOD ADLI TERÖRİST YAKALANDI

Düzenlenen operasyonla Suriye uyruklu "Şiyar" kod isimli Salah Hüseyin Midyat ilçesinde babasının evinde, Agit kod adlı Halef Halef isimli terörist de Batman'da yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Evlerde yapılan aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ve SIM kart ile örgüte ait doküman ele geçirildi. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan teröristler, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.