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Sağlık çalışanlarına ücretsiz otel

'da iki iş adamı Halil İbrahim Demirtaş ve ortağı Raif Yazıcı Yomra’da sahibi oldukları oteli ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Sağlık çalışanlarına ücretsiz otel
Ülkede yaşanan koronavirüs salgınına karşı mücadelede vatandaşların ve iş adamlarının desteği sürüyor. Trabzon'da bir otelin ortaklarından Halil İbrahim Demirtaş ve ortağı Raif Yazıcı hastanelerde görev yapan sağlıkçılara oteli ücretsiz tahsis etti. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçen iki ortak, Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği sağlık çalışanlarını otelde ücretsiz misafir ediyorlar. Otel sahibi Halil İbrahim Demirtaş, "Sağlık çalışanlarımızın evlerine gidip sevdiklerine hastalığı bulaştırma korkuları olduğundan bizler de otelimizi sağlık müdürlüğü ile görüşüp, onların belirlediği sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettik" dedi.
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Sağlık çalışanlarına ücretsiz otel
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