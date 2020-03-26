Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca corona virüsteki son durumu açıkladı! Ölü sayısı 75 oldu

: Bakan Koca corona virüsteki son durumu açıkladı! Ölü sayısı 75 oldu

haberi: Sağlık Bakanı , Türkiye'deki vaka ve ölü sayılarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 22:52 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca corona virüsteki son durumu açıkladı! Ölü sayısı 75 oldu

Coronavirüs ile ilgili son vaka ve ölü sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca son dakika açıklamasında, "Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.

Son dakika! Koronavirüsten can kaybımız 75 oldu. Bakan Koca, toplam vaka sayısını açıkladı | Video

CORONA VİRÜSTE DÜN DURUM ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Bakan Koca dün ise, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca Türkiye'deki son corona virüs vaka ve ölüm sayısını açıkladı! Coronavirüsten can kaybı 59 oldu
Son dakika: Corona virüs toplantısı sonrası iki bakandan ortak açıklama! Okul tatili uzayacak mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Koca corona virüsteki son durumu açıkladı! Ölü sayısı 75 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA