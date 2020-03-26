Son dakika: Bakan Koca corona virüsteki son durumu açıkladı! Ölü sayısı 75 oldu

Coronavirüs ile ilgili son vaka ve ölü sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca son dakika açıklamasında, "Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.

Son dakika! Koronavirüsten can kaybımız 75 oldu. Bakan Koca, toplam vaka sayısını açıkladı | Video

Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020

CORONA VİRÜSTE DÜN DURUM ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Bakan Koca dün ise, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullanmıştı.