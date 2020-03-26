Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: YSK, CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti

Son dakika: , CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti

Son dakika haberi.. , CHP'li Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 16:39 ABONE OL
Son dakika: YSK, CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.

MAZBATASININ İPTALİ

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar "silahlı tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapse mahkum edildi. Aydar'ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan YSK, konuyu gündemine aldı. YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar verdi.

Ceyhan Belediyesinin yeni başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: YSK, CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA