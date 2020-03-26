Soylu açıkladı: Yunanistan'ı uyardık, tekrar ettiler ve gerekeni yaptık!

Yunanistan'ın Avrupa topraklarına geçmek isteyen savunmasız sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı muamele ve canlarına kasteden saldırılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Yunan tarafının saldırılarla ilgili uyarıldığını belirten Soylu "Devam ettikleri için misliyle karşılık verdik" dedi.

İşte Soylu'nun öne çıkan açıklamaları;

Göç mücadelemizde de bizi sıkıntıya soktular. Egemen bir devletiz. Biz deport etme hakkına sahibiz. Bu yetkiyi elimizden aldılar. Kanunu değiştirmek zorunda kaldık. Kanunu istedikleri seviyeye getirmek zorunda kaldık. Yabancı savaşçı ülkesine göndereceğiz, gönderemezsin diyor. Her birine ayrı karar alacağız diyor. Onların dediği gibi yapıyoruz. Geri gönderme merkezinde 10 bin mi olur, 15 bin mi olur... Uğraşıyoruz. Olayın bir başka boyutu.

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"MİSLİNİ YAPARIZ DİYE UYARDIK, TEKRAR ETTİLER YAPTIK"

150 bin 600 kişi sınırdan geçti. 4 bin 600 kişi Pazarkule'de bekliyor. Bunların tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Plastik mermi attılar. bir mültecinin gözünü yaraladılar. Uyardık, bir daha yaparsanız 10 mislini yaparız diye. Yaptılar, 10 mislini yaptık. Karşı tarafı plastik mermi ve gaz bombasına boğduk. Geçişler sürüyor. Durmadı.