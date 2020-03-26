Son dakika: Tüm Türkiye'deki camilerin minarelerinden dua sesleri yükseliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs hastalarının şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nde dua etti.

Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan dua programı, 23 Mart Pazartesi günü başlatıldı.

YATSI NAMAZINDAN SONRA CAMİLERDEN OKUNAN DUA

Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz.

Sana sığındık. Kapına geldik.Ellerimizi semaya,dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık.

Peygamberlerin,mazlumların, muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım!

Bizleri umduklarımıza nâil, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım!

Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inâyetini lutfeyle Allah'ım.

Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım!

Şu anda huzurunda ellerini açarak âmin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım!

Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım!

İlâhi Ya Rabbi!

Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!

İlâhi Ya Rabbi!

Zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım!

Ya Rab!

Bu zor zamanlarda, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım!

Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah'ım!

Ya Rabbi!

Dünya imtihanımızı kolaylaştır, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım!