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'da tacirlerine darbe! 5 kilo 972 gram ele geçirildi

Son dakika gelen bilgilere göre 'ın İpekyolu ilçesinde 5 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 10:22 ABONE OL
Van'da zehir tacirlerine darbe! 5 kilo 972 gram ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık caddesinde yaya gezen İran uyruklu J.M.H.J'yi şüphe üzerine durdurdu.

HASSAS TERAZİ BULUNDU

Şüphelinin yapılan üst aramasında elindeki poşette 3 saklama kabında 3 kilo 585 gram, evinde yapılan aramada ise konsoldaki valiz içerisinde 2 paket 2 kilo 387 gram olmak üzere 5 kilo 972 gram metamfetamin ile hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Van'da zehir tacirlerine darbe! 5 kilo 972 gram ele geçirildi
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