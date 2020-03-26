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Vatandaştan 'ye mezar yeri tepkisi: Burası merkezi bir yer...

Beykoz'da tarafından yapılan mezarlık vatandaşların tepkisi çekti. Vatandaşlar definlerden sonra eldivenlerin yerlere atıldığını belirtti. İBB'ye bu tercih ve özensizlik nedeniyle tepki gösteren çevre sakinleri bölgenin merkezi ve okullara yakın bir yer olduğunu da belirterek "Farklı bir uygulamaya gidilebilirdi" dediler.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 16:46 ABONE OL
Vatandaştan İBB'ye mezar yeri tepkisi: Burası merkezi bir yer...

'da bulunan Beykoz Baklacı Mahallesinde İBB tarafından yapılan mezarlıklar vatandaşın tepkisine yol açtı. Vatandaşlar mezarlıklarda yapılan defin işlemlerinin ardından eldiven, maske gibi malzemelerin yerlere atıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Ayrıca alanda bazı ağaçların köklerinden koparıldığı da görüldü.

OKULA 500 METRELİK YER

Mezarlara tepki gösteren vatandaş, "İki gün önce burada gömüler yapılmaya başlandı. İki gün önce 14, dün 10 tane. Şu anda da açık mezarlar var. Burası merkezi bir yer. 500 metre ilerimizde özel kolej var. Ana cadde, mahallenin içi burası" dedi.

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Vatandaştan İBB'ye mezar yeri tepkisi: Burası merkezi bir yer...
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