Adil Karaismailoğlu kimdir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Haber ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alınarak yerine Adil Karaismailoğlu getirildi. Resmi Gazete'de yayınlanan gelişme sonrası yeni bakan ile ilgili arama motorlarında Adil Karaismailoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Şeklinde sorularla vatandaşlar tarafından bilgi edinilmeye çalışıyor. Peki, Adil Karaismailoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile ilgili tüm bilgiler…

YENİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL İSMAİLOĞLU KİMDİR?

İşte detaylar;