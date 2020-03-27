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Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Temizliğe ihtimam gösterelim

Başkan sosyal medyadan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim." dedi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 12:26 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Temizliğe ihtimam gösterelim

Koronavirüs salgınına karşı yoğun mesaisini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan ikazlara uymanın ve temizliğin önemine vurgu yaptı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o mesajı

TEDBİRLER SÜRATLE HAYATA GEÇİYOR

Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur:

"TEMİZLİK" VURGUSU

Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim.

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Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Temizliğe ihtimam gösterelim
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