Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Temizliğe ihtimam gösterelim

Koronavirüs salgınına karşı yoğun mesaisini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan ikazlara uymanın ve temizliğin önemine vurgu yaptı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o mesajı





TEDBİRLER SÜRATLE HAYATA GEÇİYOR

Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur:

"TEMİZLİK" VURGUSU

Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim.

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