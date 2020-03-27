CHP’nin sürgününe yargı ‘dur’ dedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Vahap Seçer'in sürgüne gönderdiği bürokratlar bir bir işlerine geri dönüyor.Göreve geldiği günden beri yaklaşık 2 bin kişinin işine son veren Seçer'in sürgünlerine yargı "Dur" dedi. Seçer, geçmiş dönemde görev yapan daire başkanları ve üst düzey yöneticileri ilçelere sürgüne göndermişti. Ardından eşbaşkanlık getirerek o isimlerin üstüne yönetici atamıştı. Aralarında engellilerin de olduğu 22 eski yöneticinin çoğu açtıkları davaları kazandı ve bir bir eski görevlerine dönüyor. Bürokratların tazminat ve mobbing davası açma hakları da doğdu. Daire başkanlığı ve genel sekreter yardımcılığı yapan ve Silifke'ye atanan Aşkın Günay da davayı kazandı. Günay ile birlikte davayı kazanan diğer isimler şöyle: Arif Sayın, Tayfun Bozdoğan, Serdar Tanrıverdi, Hasan Celal Taş, Mustafa Yalın, İlken Taner Pırlak, Mustafa Saçıkara, Erkan Arıcı, Hayati Kazaz.