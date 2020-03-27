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'nden koronavirüs bilgilendirme sitesi

coronavirüs bilgilendirme sitesi oluşturdu. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 10:17 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi'nden koronavirüs bilgilendirme sitesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Koronavirüs bilgilendirme sitesi açtı. "https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Sitede ilk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

Sitedeki bilgiye göre Türkiye'de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede ayrına diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi'nden koronavirüs bilgilendirme sitesi
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